Путин считает, что России может не хватить миллиона специалистов по БПЛА

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

России может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотным летательным аппаратам, которых планируется обучить к 2030 году, заявил во время открытого урока «Разговоры о важном» президент страны Владимир Путин. По его словам, отрасль беспилотников в стране и мире развивается очень быстро, из-за чего с каждым днем требуется все больше квалифицированных кадров. Стенограмма выступления доступна на сайте Кремля.

У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что отрасль БПЛА в России имеет свой вектор развития, а сами дроны используются в различных сферах, включая оборону, почтовую работу и лесоохрану.

14-летний школьник из Казани Булат Нургалиев, который занимается сборкой и полетами БПЛА, спросил у Путина, можно ли построить в регионах России коптер-парки для тренировок. Российский лидер ответил, что сейчас это трудновыполнимо из-за строгих правил безопасности, однако признал, что ограничительные меры влияют на развитие отрасли в стране. Он пообещал, что власти Татарстана не оставят без внимания вопрос школьника.

Как сообщал ранее CNN, в России строится завод по производству БПЛА иранской разработки. В строительстве предприятия принимает участие Иран, который, по данным американской стороны, регулярно отправляет в Россию специальное оборудование. Аналитики из Пентагона не скрывают, что БПЛА могут оказать большое влияние на ход боевых действий на Украине.