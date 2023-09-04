В российском регионе начали производить дроны-камикадзе для СВО Губернатор Солодов: на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе для СВО

Фото: МО Азербайджана

В Камчатском крае запустили производство дронов-камикадзе для нужд СВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, первая партия из 80 беспилотников готова в отправке в зону спецоперации.

На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе. <...> К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников, — написал Солодов.

Он отметил, что БПЛА направят военным из 40-й бригады морской пехоты, а также 110-й и 164-й бригадам. Губернатор добавил, что правительству региона необходимо обеспечить связь между камчатскими операторами и производителями и организовать обучение военных подразделений управлению беспилотниками.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотным летательным аппаратам, которых планируется обучить к 2030 году. Он подчеркнул, что отрасль беспилотников в стране и мире развивается очень быстро, из-за чего с каждым днем требуется все больше квалифицированных кадров.

До этого CNN сообщал, в России строится завод по производству БПЛА иранской разработки. В строительстве предприятия принимает участие Иран, который, по данным американской стороны, регулярно отправляет в Россию специальное оборудование. Аналитики из Пентагона не скрывают, что БПЛА могут оказать большое влияние на ход боевых действий на Украине.