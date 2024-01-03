Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах на Инициативной улице обнаружены тела четырех человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом. Все они являются жильцами разных квартир многоэтажки.

Мертвыми найдены четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Одна пострадавшая находится в коме, — сообщил источник журналистов.

Ранее четыре человека погибли при отравлении газом в Симферопольском районе Крыма. Среди погибших были двое детей. В СКР добавили, что еще трое детей были госпитализированы. Все они являются членами одной семьи. Тела погибших обнаружил работодатель главы семьи. Он пришел выяснить, почему сотрудник не вышел на работу.

Иммунолог Андрей Продеус объяснял, что опасность угарного газа связана с его способностью связываться с гемоглобином, переносящим кислород. По словам специалиста, из-за этой связи блокируется доступ кислорода в ткани организма, что становится причиной кислородного голодания. Чаще всего отравление угарным газом происходит в частных домах с печным отоплением, на кухнях с газовыми плитами, а также в комнатах с каминами.