Малышева объяснила, как избежать отравления угарным газом Малышева заявила о важности установки датчиков угарного газа в частных домах

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Угарный газ способен вызывать кислородное голодание, что приводит к смертельному исходу, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, отравления угарным газом можно избежать, если следовать простым правилам безопасности. Кроме того, врач рекомендует гражданам, проживающим в частных домах, установить датчики угарного газа.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что опасность угарного газа связана с его способностью связываться с гемоглобином, переносящим кислород. По словам специалиста, из-за этой связи блокируется доступ кислорода в ткани организма, что становится причиной кислородного голодания. Чаще всего отравление угарным газом происходит в частных домах с печным отоплением, на кухнях с газовыми плитами, а также в комнатах с каминами. Кроме того, отравиться газом можно в гараже. Чтобы избежать отравления, достаточно следовать простым правилам.

Правила безопасности гласят, что необходимо поставить датчик угарного газа в доме, тем более если у вас печное отопление. Если вы запускаете машину, сначала нужно открыть ворота гаража и лишь затем завести машину. Если вы ставите газовое оборудование, то его нужно ставить по инструкции. Если у вас есть камин, то трубу надо чистить каждый год, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области четверо детей погибли в результате отравления угарным газом. По данным регионального управления МЧС России, источником газа оказалась печь. Взрослых в момент трагедии рядом не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».