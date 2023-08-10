Черная змея сильно испугала охранника в московской школе SHOT: черный уж сильно испугал охранника школы в московском районе Митино

Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что черная змея сильно испугала охранника школы в московском районе Митино. Мужчина подумал, что это была анаконда, и решил вызвать спасателей. Позже выяснилось, что это был безобидный уж.

Канал отмечает, что инцидент произошел в школе № 1191 на Пятницком шоссе. При этом в службе спасения добавили, что во время звонка охранник говорил об огромной змее, которая угрожает всему району. В конце концов специалисты забрали ужа и увезли его в пластиковом контейнере.

Ранее в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего школьника. Детей, предположительно, укусили гадюки. маленького ребенка укусили в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а подростка — под Подольском. В обоих случаях нападения рептилий произошли на придомовых территориях. После случившегося годовалого ребенка отвезли в токсикологическое отделение городской больницы, а школьника — в детскую городскую больницу.

До этого сообщалось, что питон преградил дорогу гулявшим на юге столицы москвичам. Пара с детьми из столичного района Южное Чертаново во время прогулки ночью наткнулась на змею случайно. Увидев рептилию, москвичи замерли и позвонили в экстренные службы. Спасатели поймали ее и увезли. В департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы заявили, что змея вела себя очень спокойно.