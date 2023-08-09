В Московской области змеи укусили детей Mash: годовалого ребенка и 15-летнего школьника госпитализировали после укусов змей

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Telegram-канал Mash сообщил, что в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего школьника. Детей предположительно укусили гадюки. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Канал отмечает, что маленького ребенка укусили в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а подростка — под Подольском. В обоих случаях нападения рептилий произошли на придомовых территориях. После случившегося годовалого ребенка отвезли в токсикологическое отделение городской больницы, а школьника — в детскую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что питон преградил дорогу гулявшим на юге столицы москвичам. Пара с детьми из столичного района Южное Чертаново во время прогулки ночью наткнулась на змею случайно. Увидев рептилию, москвичи замерли и позвонили в экстренные службы. Спасатели поймали её и увезли. В департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы заявили, что змея вела себя очень спокойно.

До этого биолог Павел Глазков предостерег, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность и ни в коем случае не брать ее в руки. Он предупредил, что она может укусить в качестве самообороны. По его словам, из-за этого нельзя приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.