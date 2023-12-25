Бывший начальник МУРа Купцов скончался на 71-м году жизни

Фото: ГУ МВД РФ

Василий Купцов

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов скончался на 71-м году жизни, сообщает издание MK.RU со ссылкой на собственные источники. Причиной смерти Купцова стало тяжелое заболевание. Отмечается, что он до последних дней жизни занимал должность председателя совета ветеранов Главного управления МВД России по Москве.

Купцов работал в уголовном розыске с 1976 года. В 1994 году его назначили на должность начальника Московского уголовного розыска, а уже в 1996 году он стал заместителем начальника ГУВД Москвы и начальником службы по исправительным делам и социальной реабилитации. На данной должности он курировал вопросы, связанные с пожарной охраной. В конце декабря 2001 года Купцов вышел на пенсию.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге скончался писатель-фантаст и издатель произведений братьев Стругацких Николай Ютанов. Причиной смерти литератора стали проблемы с сердцем, рассказал его коллега по издательству. По словам фантаста Сергея Лукьяненко, Ютанов помог ему выпустить роман «Рыцари Сорока Островов», вышедший в 1992 году и получивший премию «Странник». Кроме того, его издательство выпускало произведения других фантастов, в том числе Роджера Желязны и Джона Рональда Руэла Толкина.