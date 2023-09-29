«Были крики»: очевидец рассказал о наезде на людей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Автомобиль Mercedes наехал на группу людей на улице Большая Никитская в Москве. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая двоих детей 7 и 11 лет. Очевидец происшествия рассказал в интервью телеканалу «360», что в момент ДТП были слышны крики пострадавших.

Были крики, это страшно. Было очень много людей. Видела, что парень лежал. Не знаю, в каком состоянии, — сказал собеседник канала.

В настоящее время правоохранители проверяют автомобиль, который сбил людей. Водителя Mercedes увели и посадили в машину полиции.

Авария произошла вечером 29 сентября. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. У всех травмы разной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят расследование происшествия для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. До этого в ночь на 24 сентября на 328-м км автодороги Тюмень — Омск столкнулись грузовик и микроавтобус. По данным ГИБДД, в результате аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.