Baza: министр просвещения России попал в ДТП Baza: «Аурус» министра просвещения Кравцова столкнулся с грузовиком в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что министр просвещения России Сергей Кравцов стал участником ДТП в Москве. По данным канала, «Аурус», в котором ехал чиновник, столкнулся с грузовой машиной на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы. Официального подтверждения не было.

Как сообщает Baza, после аварии с машины Кравцова сняли номера, а самого министра посадили в другую машину. В публикации говорится, что, предварительно, серьезных травм чиновник не получил. Telegram-канал Mash пишет, что автомобиль чиновника въехал в снегоуборочную машину.

Ранее стало известно, что известного российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль на Тверском бульваре в Москве. 90-летнего сценариста доставили в травмпункт с переломами нижних конечностей. По предварительным данным, Гельман переходил дорогу возле пешеходного перехода, когда из-за поворота вылетела BMW. Водитель применил экстренное торможение, однако удара избежать не удалось.

Сын Александра Гельмана Павел подтвердил NEWS.ru информацию о том, что деятеля искусств 29 января сбил автомобиль в центре Москвы. По его словам, 90-летний драматург получил перелом обеих ног, после чего ему наложили гипс и отправили домой. Он уточнил, что пострадавший в ДТП Гельман сейчас чувствует себя хорошо.