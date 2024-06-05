Банда криптовалютчиков похитила 26 млн рублей у московского монастыря Baza: студент помог похитить 26 млн рублей у женского монастыря в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали подозреваемых в хищении 26 млн рублей у Марфо-Мариинского монастыря, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным по делу о мошенничестве проходит 19-летний третьекурсник Новосибирского строительно-монтажного колледжа и несколько других трейдеров криптобиржи Bybit, через которую выводили похищенные деньги.

О пропаже денег стало известно в начале мая. Подозрения пали на главного бухгалтера обители, поскольку она сразу перестала выходить на связь. Оказалось, она женщина сама стала жертвой мошенников. По предварительной версии, ее обманули для хищения денег у монастыря. Кроме того, она перевела им дополнительные один миллион 858 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Как предупредил генеральный директор студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда нельзя совершать финансовые операции после чьего-либо звонка. По его словам, если собеседник на том конце провода говорит о банковских картах, каких-либо санкциях или просит не рассказывать никому о звонке, стоит воспринимать это как мошенничество и вешать трубку.

До этого коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова рассказывала, что мошенники предлагают жертвам отказаться от предложений оформить кредитки и выманивают коды из СМС, что дает им доступ к личным кабинетам на сайте госуслуг. По словам специалистов, таким образом на жертву могут оформить новый микрозаем.