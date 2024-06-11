Балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве SHOT: балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве балкон, на котором стояла женщина, рухнул с пятого этажа, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, пострадавшая выжила, ее увезли в Боткинскую больницу.

Как стало известно каналу, ЧП произошло в семиэтажном жилом доме на улице Проспект мира в Мещанском районе. На место выехали экстренные службы.

Ранее в Москве шахта лифта обрушилась во время ремонта жилого дома. По данным Telegram-канала Mash, пострадал один рабочий. ЧП произошло в Бобровом переулке. На опубликованных каналом кадрах видно, как мужчина пытается удержаться на части конструкции.

До этого в жилом комплексе «Счастливый» села Усады в Татарстане рухнул лифт. В ЖК отключили свет. При этом электрики не предупредили жильцов о своих планах. В момент падения в лифте никого не было. Кабина остановилась благодаря аварийному стопу, а управляющая компания уже написала жалобу на электриков. Сотрудники в свою очередь оправдали себя тем, что просто не дозвонились до УК.

В начале мая падение лифта произошло в одной из многоэтажек на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. Кабина лифта упала с 11-го этажа на шестой. Подростка госпитализировали. Врачи диагностировали мальчику перелом ноги.