В российском регионе рухнул лифт из-за электриков, отключивших свет Mash Iptash: лифт рухнул в многоэтажке села Усады из-за отключения электричества

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В жилищном комплексе «Счастливый» села Усады в Татарстане рухнул лифт, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, в ЖК отключили свет. При этом электрики не предупредили жильцов о своих планах, говорится в публикации.

В момент падения в лифте никого не было. Кабина остановилась благодаря аварийному стопу, а управляющая компания уже написала жалобу на электриков. Сотрудники в свою очередь оправдали себя тем, что просто не дозвонились до УК. По информации канала, питание в селе отключают часто. Причиной является застройка новых домов.

Ранее сообщалось, что падение лифта произошло в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. По имеющимся данным, инцидент произошел 4 мая на улице Верхние Поля. Кабина лифта упала с 11-го этажа на 6-й. Подростка, который находился внутри кабины во время падения, госпитализировали. Он получил перелом ноги.

Также стало известно, что в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.