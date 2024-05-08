Бабушка-попрошайка заболела и организовала нищенскую ОПГ в Подмосковье Против держательницы мафии попрошаек из Подмосковья завели дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция задержала уроженку Украины, которая удерживала в рабстве граждан Белоруссии, сообщает пресс-служба МВД. На допросе она призналась, что раньше и сама просила милостыню, но из-за проблем со здоровьем решила использовать в этих целях других людей со сложной судьбой.

Сама долгое время просила у населения подаяния. Потом стало мне тяжело, стала просить, — рассказала подозреваемая.

По данным полиции, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Она морально давила на них, а иногда и била. Женщина забрала документы и мобильные телефоны потерпевших. Все они просили милостыни в местах массового скопления людей на территории Московского региона. Один из пострадавших мужчин рассказал, что попал в балашихинскую квартиру обманным путем. Ему обещали платить за то, что он будет держать в руках рекламные плакаты. Какие именно плакаты придется держать, он увидел только непосредственно в день первой смены.

Ранее сообщалось, что попрошаек к торговым центрам и другим людным местам привозил супруг подозреваемой. В течение дня за ними следил отдельный человек. Выйти на организатора «нищенской мафии» удалось движению по борьбе с рабством «Альтернатива». Один из пострадавших назвал адрес хозяйки квартиры, куда активисты пришли вместе с полицией. Во время первого разговора с правоохранителями женщина пыталась «договориться» с силовиками и обещала отпустить всех, у кого отобрала паспорта.