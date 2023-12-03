Mash: двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщает, что при пожаре в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы погибли два ребенка. По данным канала, сильно пострадал 48-летний отец погибших, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Mash уточнил, что погибшим детям было четыре и девять лет. По сведениям канала, спасатели вытащили несовершеннолетних из горящего дома, их оперативно забрали медики, однако по пути в больницу дети скончались.

До этого пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники ведомства спасли четырех человек, включая двух детей. В МЧС отметили, что огнеборцы эвакуировали 30 человек. Также в ведомстве сказали, что возгорание произошло на 10-м этаже на площади 25 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.

В Сети опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что из окна многоэтажного дома вырывалось сильное пламя и черный дым.

Ранее в Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь полностью охватил квартиру в доме № 7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.