Заработок Волкова за бой с Кёртисом составил $80 тысяч

https://static.news.ru/photo/c604e774-b398-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_alex/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков получил $80 тысяч за поединок на турнире UFC с американским спортсменом Кёртисом Блейдсом.

Заработок соперника россиянина составил $180 тысяч. Половина этой суммы — бонус за одержанную победу, сообщает MMA Fighting.

Лучший российский тяжеловес в ММА проиграл американцу, занимающую третью строчку в рейтинге UFC единогласным решением судей. Ключом к победе Блейдса стали 14 тейкдаунов (личный рекорд). Поединок проходил 20 июня в Лас-Вегасе.

Как писал NEWS.ru, Волков назвал бой с американцем тяжёлым. По словам спортсмена, он «выложился на все сто процентов». Он также отметил, что ему удалось в последних двух раундах переломить ход боя, но для победы «немного не хватило».

На счету Волкова 39 боёв. В 31 из них он одержал победу (в 20 — нокаутом) и в восьми потерпел поражение.