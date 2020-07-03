В Москве на 58-м году жизни скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. В последние недели он находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у него осложнения после COVID-19.
О госпитализации Абдулманапа в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. 22 июня Хабиб заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить Абдулманапа от коронавируса, однако последствия инфекции оказали влияние на его организм. Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, за свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. Самые яркие моменты из жизни прославленного наставника — в галерее NEWS.ru.
Магомед Исмаилов и Абдулманап Нурмагомедов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Абдулманап Нурмагомедов и Ислам Махачев
Валерий Шарифулин/ТАСС
Антон Денисов/РИА Новости
Виталий Тимкив/РИА Новости
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Владимир Путин, Абдулманап и Хабиб Нурмагомедов
kremlin.ru
Саид Царнаев/РИА Новости
Владимир Васильев вручил Абдулманапу и Хабибу Нурмагомедовым высшие награды Дагестана
president.e-dag.ru
Абдулманап Нурмагомедов (в центре) во время поединка Х. Нурмагомедова с временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье
Валерий Шарифулин/ТАСС
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