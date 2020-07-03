6 марта 1985 года началась профессиональная карьера Великого и Ужасного Майка Тайсона, одного из ярчайших боксёров-тяжеловесов XX века. Во второй половине 80-х он стремительно ворвался в элиту профессионального бокса и, нокаутируя одного соперника за другим, в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе в истории, а уже в 21 год стал абсолютным чемпионом мира. Тайсон шокировал своей невероятной скоростью и мощью ударов. Именно в его время появилась крылатая фраза «скорость убивает».

Звезда Железного Майка закатилась столь же стремительно, как и взошла. Началось всё с сенсационного поражения от Джеймса Дагласа в Японии, а закончилось тюремным заключением за изнасилование, после которого Тайсон вышел...