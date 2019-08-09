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На турнире Professional Fighting League (PFL) в Атлантик-Сити российский боец Виктор Немков (28-7) победил раздельным решением судей соотечественника Рашида Юсупова (11-2).

Эта победа позволила Немкову гарантировать себе участие в плей-офф и стала реваншем за поражение в 2016 году в бою за пояс M-1 Challenge. Бой проходил в равной борьбе. В первом раунде никто из соперников не добился значимого преимущества, во втором Немков лучше действовал в стойке, а третий раунд за счёт нокдауна взял Юсупов. Двое судей отдали победу Немкову со счётом 29:28, а третий поставил такие же очки, но в пользу Юсупова.

Как сообщал News.ru, российский тяжеловес Али Исаев победил по очкам Карла Сеумнутафу и вышел в плей-офф второго сезона PFL.