Величайший боец в истории MMA завершает карьеру

Фёдор Емельяненко и Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер и Жозе Алду — каждый из них был столь хорош в свои лучшие годы, что по праву может считать себя величайшим в истории. Однако и в этой компании бразильский волшебник стоит особняком. Феноменальная гибкость и пластика, невидимые для соперников удары и роковые приёмы джиу-джитсу делали его неуязвимым для целого поколения средневесов. 31 октября он появится в октагоне в последний раз, чтобы провести поединок с ямайцем Юрайей Холлом.

Осень патриарха

Андерсона Силву в своё время называли Роем Джонсом от ММА именно благодаря неповторимому стилю, который позволял издеваться над соперниками, делая из них дураков. При этом их карьеры и в заключительной стадии невероятно похожи. Утратив с возрастом былую неуязвимость, они тщетно пытались вернуться на навсегда покинутую вершину, проигрывая порой соперникам, которых бы раньше не заметили. За последние семь лет Силва проиграл шесть из семи поединков, а ещё один бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста экс-чемпиона.

Силва довёл до двузначного число поражений, что, конечно, с формальной точки зрения отразится на его наследии, но при этом возрастной боец не стеснялся выходить против более молодой и сильной оппозиции, принимая порой бои на коротком уведомлении, как это было в случае с Даниэлем Кормье. В поединке с Юрайей Холлом, который тоже любит и умеет показывать зрелищные бои в стойке, ветеран также не будет фаворитом, но на его стороне будут симпатии миллионов фанатов ММА во всём мире. Конечно, Силва мечтал о более ярком уходе из спорта в виде супербоя с Конором Макгрегором или Энтони Петтисом, но руководство UFC никогда не давало ветеранам особых поблажек.

Семь лет безоговорочного правления

До перехода в UFC карьеру Силвы трудно назвать очень яркой, и дело тут вовсе не в четырёх поражениях в первых 20 поединках. Выступая в Японии и Бразилии, Паук не показывал и трети тех чудес, что он начал творить в октагоне. Связано это было как с недостатком бойцовского опыта, так и с отсутствием дисциплины. Силва никогда не был мастером геймплана, а действовал всегда исключительно по наитию, порой откровенно заигрываясь. Дважды его ловили на приёмы довольно посредственные японцы в PRIDE, ещё раз он проиграл из-за дисквалификации в первом же раунде Гран-при, а первое поражение по очкам в третьем профессиональном бою никто уже толком не помнит.

Reinaldo Reginato/ZUMA Press/Global Look Press

С приходом в 2006 году в UFC Силва преобразился. В дебюте он за 49 секунд вырубил коленом крепкого Криса Либена, а в следующем бою также играючи вырубил и чемпиона UFC в среднем весе Рича Франклина. Ну а дальше он самым жёстким образом семь лет подавлял любую дееспособную оппозицию в среднем весе, периодически совершая вылазки в полутяжи, где он также смотрелся очень мощно. Можно только жалеть, что пиковый Силва не попробовал забрать второй пояс в полутяжёлом весе и не сразился с чемпионом в полусреднем Жоржем Сен-Пьером, но и без того в его активе достаточно скальпов. В отличие от других чемпионов Силва не просто побеждал соперников, а деклассировал, не просто завершал бои досрочно, а делал это невероятно зрелищно.

За это время лишь два соперника Силвы сумели услышать финальный гонг — его соотечественники Талес Лейтес и Демиан Майя. Возможно, это не просто совпадение. Оба адепта бразильского джиу-джитсу не несли угрозы универсальному Силве, а потому пять раундов он играл с ними как кот с мышью, не решаясь нокаутировать. Другое бразильское дерби с Витором Белфортом — другая история. Два опаснейших нокаутёра на пике испытывали друг к другу неприязнь, и Белфорт считался одним из тех, кто может прервать гегемонию Силвы, однако всё закончилось брутальным нокаутом фронт-киком, которому, по словам кинозвезды, научил Силву Стивен Сигал. Такие рассказы могут вызвать улыбку у компетентного в единоборствах человека, но они и показательны. Бразилец был столь велик, что многие сильные мира сего мечтали погреться в лучах его славы.

Почему Силва — самый крутой чемпион в истории

Недавно сравнительный анализ величайших чемпионов провёл Конор Макгрегор. Ирландец сумел втиснуть себя в этот список, что выглядело не самой удачной попыткой «натянуть сову на глобус», но в главном был прав. Даже он постеснялся поставить себя выше бразильца, который вошёл в историю как обладатель целой серии рекордов. Среди них десять успешных защит чемпионских титулов. Пять наград за бой вечера, семь за нокаут вечера и две за лучший приём. На его счету самая длинная чемпионская серия протяжённостью 2457 дней, самая длинная победная серия — 16 поединков, больше всего досрочных побед в истории среднего веса и в титульных боях, больше всего нокаутов в титульных боях в UFC.

Но величайшим бразильца делают не только цифры. При сравнении с другими великими чемпионами у него найдётся козырь, который не перебить ничем. Так, блистательный Сен-Пьер редко заканчивал бои досрочно, даже на пике карьеры порой превращаясь в одеяло. Более того, у него была осечка с Мэттом Серрой, который неожиданно нокаутировал канадца. Джон Джонс по своему уровню таланта мог превзойти Паука, но его сгубили постоянные проблемы с законом и антидопинговыми организациями. Разве может считаться величайшим спортсмен, проваливший четыре допинг-теста, бросивший беременную женщину после ДТП, которое он устроил, будучи под веществами? Наконец, Фёдор Емельяненко — величайший тяжеловес в истории, эпоха царствования которого пришлась на славные времена PRIDE, где был в то время самый сильный тяжёлый дивизион. Он победил шесть чемпионов UFC разных лет, доказав, что и в октагоне в лучшие годы ему не было бы равных. Однако в Японии бои с реально великими Антониу Ногейрой, Мирко Кроком, Марком Коулманом и Марком Хантом Фёдор чередовал с избиением японской мешковины сомнительного качества и фриков вроде 170-килограммового Зулузинью и превосходящего ростом Николая Валуева Хон Ман Чхоя.

Время Силвы, как и время Джонса, закончилось неожиданно сенсационным нокаутом во втором раунде. Роль Антонио Тарвера исполнил Крис Уэйдман, далеко не самый выдающийся чемпион в среднем весе, которому просто посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Но последующие падения и неумение уйти вовремя не заставят поблекнуть величайшее наследие лучшего бойца современности.