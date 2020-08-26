Андерсон Силва проведёт прощальный бой в октябре

https://static.news.ru/photo/adab661a-e833-11ea-a723-fa163e074e61_660.jpg Андерсон Силва Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший чемпион UFC в среднем весе и один из величайших бойцов в истории ММА 45-летний Андерсон Силва 31 октября проведёт прощальный бой с ямайцем Юрайей Холлом.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что этот поединок станет для бразильца последним в карьере, несмотря на то что по контракту у него остаётся ещё два боя. В последних восьми поединках Силва сумел одержать только одну победу.

Как писал NEWS.ru, живущий в Австралии сын российского боксёра Константина Цзю Тим одержал самую значимую победу в своей карьере, одолев техническим нокаутом соотечественника Джеффа Хорна.