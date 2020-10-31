Усик победил Чисору единогласным решением судей

https://static.news.ru/photo/02aa6898-1bd6-11eb-9ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: usykaa/Instagram.com

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) победил по очкам англичанина Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и стал интерконтинентальным чемпионом WBO в тяжёлом весе.

Чисора с первого раунда стремился сокращать дистанцию и навязывать сопернику грязный бокс в ближнем бою. Он держал руки Усика, давил на него массой в клинче и не брезговал ударами ниже пояса. Размашистые оплеухи Чисоры быстро оставили следы на лице Александра, но постепенно он приноровился к неудобной манере соперника и успешнее сдерживал его на дистанции. Однако мощные удары Чисоры продолжали нести угрозу и в дальнейших раундах, поэтому Усик продолжал работать на контратаках.

Во второй половине боя контратаки Усика уже чаще доходили до цели, а его британский визави начал подавать признаки усталости и шататься от ударов. Чисора в уже не столь рьяно бросался вперёд и чаще отступал к канатам. В восьмом и девятом раундах Усик сбавил активность, и бой снова выровнялся, а чемпионские раунды должны были снять все вопросы. Усик переводил атаки на корпус, но Чисора смягчал все удары, а временами успешно отвечал. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Усику со счётом 117:112 и 115:113 (двое)

В соглавном бою вечера непобеждённый австралиец Джордж Камбосос победил раздельным решением судей англичанина Ли Селби и стал официальным претендентом на титул IBF в лёгком весе.

Как сообщал NEWS.ru, в Сочи завершился боксёрский турнир, главным событием которого стало возвращение на ринг после двухлетнего перерыва российского тяжеловеса Мурата Гассиева.