Умар Нурмагомедов отказался от выступления на турнире UFC 251

https://static.news.ru/photo/71eacb06-bea9-11ea-8028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дебютный в Ultimate Fighting Championship (UFC) поединок Умара Нурмагомедова отменён после смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

В команде Натаниэля Вуда, с которым должен был сразиться Умар Нурмагомедов, сообщили, что они ждут нового соперника, передаёт ТАСС.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее сообщалось, что поединок российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова, который должен был состояться 19 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, также отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. На турнире Уланбеков должен был встретиться с украинцем Александром Доскальчуком, но россиянина заменит канадский боец Малкольм Гордон, писал NEWS.ru.