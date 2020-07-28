UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи

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Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил планы провести бой действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и гражданина Соединённых Штатов Джастина Гейтжи. Он состоится 24 октября.

Такое заявление Уайт сделал в эфире CNN. Он не назвал место, в котором состоится поединок. Хабибу было тяжело в последнее время из-за смерти отца, который был для него героем, они...