Единоборства

UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи

08:16, 29 июля 2020 82
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/Global Look Press

Поединок между чемпионом Ultimae Fighting Championship Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.

Турнир может состояться в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона и стал обязательным соперником для Хабиба Нурмагомедова.

Как писал NEWS.ru, Дэйна Уайт ранее анонсировал проведение поединка между Нурмагомедовым и Гейтжи.

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