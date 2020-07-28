UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи

Поединок между чемпионом Ultimae Fighting Championship Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.
Турнир может состояться в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
KHABIB. GAETHJE.— UFC (@ufc)
For legacy and for gold.
pic.twitter.com/VLIHFgHeqQ July 28, 2020
Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона и стал обязательным соперником для Хабиба Нурмагомедова.
Как писал NEWS.ru, Дэйна Уайт ранее анонсировал проведение поединка между Нурмагомедовым и Гейтжи.
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