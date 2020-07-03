Турнир по боксу в Москве начнётся с минуты молчания в память об отце Хабиба

https://static.news.ru/photo/816e422e-bd28-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что предстоящее боксёрское шоу в Москве, которое пройдёт 3 июля начнётся с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове.

Предстоящий в пятницу турнир мы начнем с минуты молчания, почтим память Абдулманапа Нурмагомедова, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Глава федерации выразил глубокие соболезнования родным и близким Нурмагомедова-старшего, назвав его «настоящим другом бокса».

Это настоящая звезда тренерского цеха. Мне трудно подобрать слова, но после этой новости будто в сердце что-то кольнуло. Это очень большая потеря для российского спорта, — cказал он.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.