Турнир по боксу в Москве начнётся с минуты молчания в память об отце Хабиба

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что предстоящее боксёрское шоу в Москве, которое пройдёт 3 июля начнётся с минуты молчания в память об Абдулманапе Нурмагомедове.
Предстоящий в пятницу турнир мы начнем с минуты молчания, почтим память Абдулманапа Нурмагомедова, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
Глава федерации выразил глубокие соболезнования родным и близким Нурмагомедова-старшего, назвав его «настоящим другом бокса».
Это настоящая звезда тренерского цеха. Мне трудно подобрать слова, но после этой новости будто в сердце что-то кольнуло. Это очень большая потеря для российского спорта, — cказал он.
О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.
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