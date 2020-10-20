Тренер Волкова: ты – никто, если проиграл, зачем реагировать на пустозвонов

24 октября в Абу-Даби на «Бойцовском острове» пройдёт грандиозный турнир UFC 254, в главном бою которого сразятся за титул чемпиона организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи. Кроме того, лучший российский тяжеловес Александр Волков проведёт поединок с американцем Уолтом Харрисом. Тренер бойца из РФ Тарас Кияшко рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru об атмосфере «Бойцовского острова», подготовке, шансах своего подопечного, оценил главный бой вечера и другие поединки с участием россиян.

— Тарас, какие у вас первые впечатления от «Бойцовского острова»: погода, атмосфера, условия для подготовки? В чем отличие от американских турниров?

— Погода жаркая, +35, но мы находимся в отеле, где работают кондиционеры. На улице под навесами тоже приятно и хорошо. Атмосфера — как всегда на UFC. Много бойцов, расписан каждый день, а у нас добавились трудности в связи с тестами на COVID-19. Сдали в аэропорту, сидели в номере сутки, потом сдали ещё раз, ещё сутки посидели. В понедельник нас выпустили, но мы сдали ещё один тест и сдадим их ещё в среду и пятницу. Нас стараются максимально обезопасить от этой болезни. Отличий от Лас-Вегаса никаких. Там были такие же условия. В отеле только бойцы, секунданты и сотрудники UFC.

— Как проходила подготовка Александра? Какие выводы вы с ним сделали после поражения от Кертиса Блейдса?

— Вся подготовка проходила в Москве. Мы сделали выводы по последнему бою. Главный из них в том, что участвовать в поединках такого уровня, не имея спаррингов, отработок и достаточного времени на плодотворный лагерь, весьма тяжело. Готовиться в домашних условиях в период пандемии можно, но только на выносливость и общую физическую форму. Мы взяли многое на вооружение в плане работы на выносливость, а также больше времени уделяли спаррингам. Без этого никуда.

alla_maslennikova/taras_kiyashko/Instagram.com

— Как отнеслись к критике после боя с Блейдсом?

— Критика бывает как с оскорблениями, так и конструктивная от знающих и понимающих людей. К первой мы никак не относимся, но у нас, если человек проиграл, он — никто, а выиграл — он всё, поэтому зачем реагировать на пустозвонов? К критике знающих людей мы прислушиваемся.

— Но ведь в целом Александр достойно противостоял топовому сопернику. Почему так произошло?

— Такое бывает. Таков мир ММА. Людей здесь как любят, так и ненавидят, как уважают, так и презирают. Бойцам остаётся хорошо тренироваться, выступать и показывать яркие бои, а насильно мил никому не будешь. Часто оскорбления и недовольства от людей идут из зависти и неприязни. Без критики сейчас не обходится ни один вид спорта.

— Уолт Харрис уже третий за последнее время высокий, мощный и темнокожий соперник. Можете сравнить его с Дерриком Льюисом, который также является ударником с нокаутирующей силой?

— Сейчас в топ-10 все ребята очень большие, сильные и большинство из них темнокожие. У Уолта Харриса боксёрская база, он обладает нокаутирующим ударом, но с Дерриком Льюисом они всё-таки совершенно разные бойцы.

— Насколько впечатлил он вас в поединке с Алистаром Оверимом? Какие выводы можно сделать из этого боя?

— Во-первых, было видно, что подготовка была у него неровной. После того как он не сумел добить Оверима в первом раунде, он уже не дышал. Кроме того, у него было несчастье в семье (погибла падчерица. — NEWS.ru), он был под большим стрессом, и это не могло не отразиться на этом поединке. Но в целом я считаю его очень серьёзным оппонентом.

— Кто, кроме вас, помогает Александру подводиться к бою, с кем из других российских бойцов пересекались на спаррингах?

— В подготовке к поединку участвовал весь тренерский штаб нашего клуба: тренер по боксу Владимир Турченко, тренер по физподготовке Василий Волков, тренер по борьбе Дмитрий Селивахин, Михаил Заяц (бывший боец Bellator. — NEWS.ru). Множество ребят из команды по джиу-джитсу помогали нам бороться. У нас был прекрасный состав спарринг-партнёров: бойцы UFC Сергей Спивак и Макс Гришин, Сергей Билостенный, Владимир Дайнеко, Сергей Горшечников и другие крепкие парни из тяжёлого и полутяжёлого веса. Практические все сильнейшие бойцы, находившиеся в этот момент в Москве, участвовали в наших спаррингах.

— В каком весе он планирует выйти на поединок, и какой вес считаете для него оптимальным?

— Думаю, он будет весить 115-118 кг.

— Как выглядит ваша подготовка в оставшиеся дни до боя?

— Мы будем проводить подводящие тренировки, чтобы продышаться, потому что здесь жаркая погода, а в Москве уже прохладно. Нам теперь остаётся только привыкнуть к этой погоде.

— Что ждёте от главного боя вечера? Вы тоже считаете Гейтжи самым опасным соперником Хабиба и почему так думаете?

— Это будет очень интересный бой. Надеюсь, что, несмотря на то, что у них один и тот же менеджер, ребята покажут достойный поединок. Гейтжи и Хабиб — достойные соперники. Все мы знаем стиль и манеру ведения боя Нурмагомедова, но также знаем и прекрасную ударную технику Гейтжи. Это будет хорошее противостояние. У Гейтжи хорошая борьба. Победит сильнейший, но я ожидаю, что это будет яркий и достойный бой двух оппонентов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В чём их поединок может отличаться от последних двух боёв Нурмагомедова и какие сюрпризы может приготовить американец?

— Я думаю, что этот бой будет другим. С точки зрения ударной техники Гейтжи — один из самых опасных оппонентов в карьере Хабиба.

— Будет ли для Хабиба преимуществом, то, что он уже месяц живет в Эмиратах и готовится тут со своей командой в шикарных условиях?

— Посмотрим. Я не знаю, когда точно приехал в Эмираты Гейтжи. Но поскольку это титульный бой, он также пройдёт полноценную акклиматизацию. Будет ли преимущество у Хабиба, мы сейчас судить не можем, потому что не знаем, в каких условиях готовился американец и на что он сейчас способен. Бой всё покажет.

— Как оцените шансы наверняка хорошо вам знакомого Александра Яковлева и перспективного полутяжа Магомеда Анкалаева?

— Надеюсь, что все ребята из России победят. Александр не так часто дерётся, и это может сказаться. Он привык в последнее время делать большие паузы между боями. Надеюсь, Магомед Анкалаев также победит и покажет яркий и достойный бой. В этом карде все поединки конкурентны, но у российских бойцов есть хорошие шансы на победу. Всё будет зависеть от того, как спортсмен подойдёт к бою, как сделает вес и пройдёт восстановление. Естественно, немаловажным будет характер, настрой на поединок, желание и мотивация. От этих факторов будет зависеть исход каждого поединка на этом турнире.