Тренер Нурмагомедова считает, что боец добился успехов благодаря отцу

https://static.news.ru/photo/d85fe648-bdf3-11ea-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отметил большую роль в становлении россиянина его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца. То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу, — цитирует специалиста ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.