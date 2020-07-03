Тренер Макгрегора: Нурмагомедов только вышел на пик тренерской карьеры

https://static.news.ru/photo/f870f388-bd39-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова.

Печально слышать о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Гений единоборств, который сильно вдохновил многих бойцов. Жаль, что он тольк вышел на пик своей тренерской карьеры. Пусть покоится миром. Соболезнования его семье в столь тяжёлое время, — написал Кавана на своей странице в Twitter.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской больнице от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев выразил соболезнования в связи с кончиной отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.