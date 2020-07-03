Трефилов: Нурмагомедову нельзя забрасывать карьеру после смерти отца

https://static.news.ru/photo/63f268d6-bd3e-11ea-bea6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу и наставник «Кубани» Евгений Трефилов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и предположил развитие дальнейшей карьеры бойца в лёгком весе.

Я выражаю соболезнования родным и близким. Это тяжелейшая утрата. Умер человек, который занимался воспитанием сына с малых лет. Он его тренер, наставник. Всё меньше педагогов становится, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

По его слова, Хабибу необходимо продолжить карьеру.

Он молодой, у него есть настоящее призвание к единоборствам. Я понимаю, что это невероятно тяжёлая утрата, но всё это бывает. Жизнь продолжается, и карьеру тоже нельзя забрасывать, — заключил он.

По его словам, теперь Хабиб главный в семье. Он мужчина и должен обо всех заботиться и своими победами доказывать, что он первое лицо.

Где-то через полгода всё уляжется, и Хабиб продолжит выступления, — cказал Трефилов.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что его состояние остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.