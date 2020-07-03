Тело отца Нурмагомедова доставили в Дагестан для похорон

Самолёт с телом отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа прибыл в аэропорт Махачкалы. Лайнер встречали близкие родственники спортсмена.
В настоящий момент в воздушной гавани находятся представители местных властей,
Ранее президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым.
Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.
Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал о похоронах отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. По его словам, мужчину могут похоронить ночью 3 июля, писал NEWS.ru.
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