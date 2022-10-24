«Тебя просчитали как котенка, опустись на землю»: Харитонов о Петре Яне Сергей Харитонов жестко раскритиковал Петра Яна после поражения от О'Мэлли на UFC 280

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Ян

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал экс-чемпиона UFC Петра Яна после пражения от Шона О’Мэлли. Бой на турнире UFC 280 завершился раздельным решением судей в пользу американца.

Он до сих пор витает в облаках. Думает, что непобедимый и крутой чемпион. Выкинь из головы это! Тебя уже прочитали как котенка. Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC тебя не уволили, — сказал Харитонов.

Он добавил, что шутки и трэш-ток в исполнении Петра Яна похожи на клоунаду и не достойны «русского пацана».

Я вспоминаю Александра Сергеевича Федорова, заслуженного мастера спорта по самбо. Этого человека уважал весь Советский союз. У него была такая поговорка: «Слабому всегда не везет». Эта поговорка подходит к Яну. Он сильнее Стерлинга и О`Мэлли. Но ему пора опуститься на землю, начать тренироваться и не общаться с определенным кругом, — считает Харитонов.

Поражение от О’Мэлли стало для Яна третьим в UFC (16-3), О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд (15-1).

В апреле Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273.