Грузинский боец UFC высказался о возможном бое с Петром Яном Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с Петром Яном

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Грузинский боец Ultimate FIghting Champioship (UFC) Мераб Двалишвили рассказал MMA.Metaratings.ru о возможном бое с Петром Яном. Этот вариант не кажется Двалишвили интересным из-за того, что российский экс-чемпион UFC потерпел поражение в предыдущем бою.

Не думаю, что этот бой реален, потому что у меня много других планов. Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с бойцом из топ-15 Шоном О'Мэлли? Сейчас я дерусь с третьим номером Жозе Альдо, который идёт на серии из трёх побед. У меня серия из семи побед. Почему я должен встречаться с ним? — сказал Двалишвили.

В апреле Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в ММА. В следующем поединке россиянин должен встретиться с американцем Шоном О'Мэлли. Бой запланирован на 22 октября.

После боя со Стерлингом Ян высказался о результате поединка. 29-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.

В активе Двалишвили 14 побед и 4 поражения.