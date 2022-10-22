Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли скандальным судейским решением на UFC 280 Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным судейским решением на UFC 280

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Ян

Российский боец, экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Петр Ян проиграл с американцу Шону О’Мэлли. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Дабу и завершился раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) в пользу О’Мэлли.

В первом раунде Ян владел преимуществом и провел успешный тейкдаун. Второй раунд начался с точных атак американца, но во второй половине пятиминутки россиянин имел явное преимущество в размене, а также в борьбе.

В третьем раунде О’Мэлли нанес по Яну точный удар и рассек ему бровь, но вторая половина раунда опять прошла с преимуществом Петра в партере. Публика встретила судейское решение неодобрительным гулом.

Бойцы начали поединок с пристрелки. Ян, как и ожидалось, занял центр клетки, О’Мэлли же сделал ставку на передвижение и работу ногами с дистанции. В середине раунда Ян попытался зажать соперника у сетки, но безрезультатно, однако под занавес трёхминутки смог провести тейкдаун.

Таким образом, Ян потерпел третье поражение в UFC (16-3), О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд (15-1).

В апреле Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в ММА.