Тактаров назвал Соловьёва «убогим существом»

https://static.news.ru/photo/d6e740ce-8269-11ea-b67f-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв делает «мерзкую работу», заявил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров.

Спортсмен в прямом эфире Instsgram нелестно отозвался о журналисте. По его словам, Соловьёв является «убогим существом», но при этом его жалко.

11 апреля спортивный комментатор ВасилийУткин на «Дожде» резко высказался о карантине в стране, указав, что вынужден за всё платить сам. Он отметил, что крайне недоволен действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт. В завершении Уткин добавил, что очень разочарован этим обстоятельством и поэтому ему такое государство не нужно.

На это заявление и решил отреагировать телеведущий Владимир Соловьёв. В эфире телеканала «Царьград» он сообщил, что комментатору требуется помощь, «он выглядит тяжело и глубоко больным». Причём Соловьёв посвятил личности Уткина весь эфир.

После чего Уткин вызвал Соловьёва на батл. Тот ожидаемо (по мнению комментатора) отказался. Но во время эфира на собственном YouTube-канале телеведущий не упустил возможности оскорбить Уткина ещё раз, писал NEWS.ru.