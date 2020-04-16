Соловьёв заподозрил Уткина в гомоссексуальной связи с коллегой Геничем

https://static.news.ru/photo/765971f4-7fea-11ea-8019-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьёв отказался от баттла с журналистом Василием Уткиным, но во время эфира на собственном YouTube-канале не упустил возможности оскорбить комментатора. Он выпустил видео, получасовая часть которого посвящена их конфликту с Уткиным.

Соловьёв заявил, что спортивный комментатор и его коллега Константин Генич состоят в гомосексуальной связи. В качестве аргумента, подтверждающего указанные домыслы, он привёл видео, на котором журналисты в шутку целуются, показывая, что они примирились после давнего конфликта.

Далее Соловьёв привёл и другие факты, «подтверждающие» нетрадиционную ориентацию Уткина. В частности, кричалку болельщиков московского «Локомотива», в которой фанаты называют комментатора «жирный гей».

Также телеведущий уверен, что у журналиста проблемы с прекрасным полом.

Посмотрите, как он не может удержаться, как его раздражают женщины. У него какой-то реально глубокий комплекс, глубокая трагедия, связанная с женщинами, — заявил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом Уткин назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.