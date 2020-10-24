Стало известно, сколько Нурмагомедов заработал за бой с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/a7d4acbc-16c1-11eb-badd-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи Фото: РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул, победив во втором раунде американца Джастина Гейтжи удушающим приёмом. Стало известно, сколько составил гонорар россиянина за этот бой.

Как сообщает Sportekz со ссылкой на осведомлённый источник, гарантированная сумма, которую должен получить Хабиб, составляет $3,09 млн. Из них $3 млн — собственно гонорар, а ещё $90 тысяч — спонсорские выплаты и бонус за бой вечера. Соответственно, Гейтжи заработал в пять раз меньше — $630 тысяч.

Эти цифры, впрочем, далеки от тех гигантских сумм, которые перед боем предрекали эксперты. По разным оценкам, Хабиб должен был получить от $10 млн до $18 млн. В сумме, озвученной источником, правда, не учтён процент от продажи онлайн-трансляций и другие бонусы. Но стоит отметить, UFC никогда не раскрывает официально гонорары бойцов.

Ранее NEWS.ru писал, что с победой Хабиба поздравил один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Их связывают давние дружеские отношения.