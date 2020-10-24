Стало известно, сколько Нурмагомедов заработал за бой с Гейтжи

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул, победив во втором раунде американца Джастина Гейтжи удушающим приёмом. Стало известно, сколько составил гонорар россиянина за этот бой.
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Эти цифры, впрочем, далеки от тех гигантских сумм, которые перед боем предрекали эксперты. По разным оценкам, Хабиб должен был получить от $10 млн до $18 млн. В сумме, озвученной источником, правда, не учтён процент от продажи онлайн-трансляций и другие бонусы. Но стоит отметить, UFC никогда не раскрывает официально гонорары бойцов.
Ранее NEWS.ru писал, что с победой Хабиба поздравил один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Их связывают давние дружеские отношения.