СМИ: бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти 19 сентября

https://static.news.ru/photo/50d5064e-aa7b-11ea-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова может провести бой с Джастином Гэтжи 19 сентября.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) почти определилось с датой. Но при этом место проведения боя пока не раскрывается, сообщил бразильский телеканал Globo.

Ранее менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что бой россиянина против Гейтжи пройдёт в сентябре.

Гейтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и обязательным претендентом на бой с россиянином. Свой титул он завоевал победив техническим нокаутом в пятом раунде Тони Фергюсона.

Как писал NEWS.ru, легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное возвращение в октагон и бой с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, встреча с россиянином — это возможность стать легендой.