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Шлеменко собрался в политику

15:19, 06 мая 2021
Александр Шлеменко Александр Шлеменко Фото: Александр Шлеменко/vk.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил о намерении пойти в политику. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.

Очень много людей подталкивают меня и просят, прямо просят зайти в политику. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю, — сказал Шлеменко.

По его словам, он уже готовится к такому будущему.

7 мая Шлеменко проведëт бой под эгидой российского промоушена AMC Fight Nights. Соперником 36-летнего россиянина будет бразилец Марсиу Сантос.

Ранее 36-летний боец жёстко раскритиковал рэпера Моргенштерна и сравнил его с советской и российской панк-рок-группой «Сектор газа».

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