Шлеменко собрался в политику

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Бывший боец UFC, друг Конора Макгрегора Артём Лобов вспомнил о «наезде» со стороны Хабиба Нурмагомедова в нью-йоркском отеле в 2018 году. Слова россиянина приводит YouTube-канал «От души в душу».

По словам Лобова, изначально Хабиб и Конор были в хороших отношениях, но затем Нурмагомедов начал публично оскорблять ирландца и называть его «чикеном». У Хабиба был главный бой в Нью-Йорке, и...