Шлеменко собрался в политику

https://static.news.ru/photo/17276bfe-ae66-11eb-9232-96000091f725_660.jpgАлександр ШлеменкоФото: Александр Шлеменко/vk.com
Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил о намерении пойти в политику. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.
Очень много людей подталкивают меня и просят, прямо просят зайти в политику. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю, — сказал Шлеменко.
По его словам, он уже готовится к такому будущему.
7 мая Шлеменко проведëт бой под эгидой российского промоушена AMC Fight Nights. Соперником 36-летнего россиянина будет бразилец Марсиу Сантос.
Ранее 36-летний боец жёстко раскритиковал рэпера Моргенштерна и сравнил его с советской и российской панк-рок-группой «Сектор газа».