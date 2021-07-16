Шлеменко рассказал, сколько секунд продлится его бой с Моргенштерном

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, сколько секунд продлился бы его бой с рэпером Моргенштерном, если бы состоялся.

Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него. Бой бы продлился ноль секунд. Потому что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит, — сказал Шлеменко NEWS.ru.

28 июня Моргенштерн назвал условие для боя со Шлеменко. Он запросил сумму в 20 миллионов долларов, так как за эти деньги он «согласен продолжать быть тупым».

Противостояние рэпера и бойца началось после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко неоднократно критиковал и оскорблял Моргенштерна в публичных выступлениях. В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.