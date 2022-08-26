Шлеменко проиграл Иличу нокаутом на первых секундах боя Александр Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде на RCC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Шлеменко пропустил удар коленом в голову на первых секундах и оказался в глубоком нокдауне, после чего Илич его добил. Поединок продлился 21 секунду.

38-летний Шлеменко одержал потерпел 14-е поражение в карьере при 61 победе. 33-летний Илич выиграл 13-й поединко, при четырех поражениях.

В со-главном бою Иван Штырков одержал победу в поединке с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Бой также завершился в первом раунде.

Для Ивана Штыркова эта победа стала 21-й в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 24 поединка, в которых он потерпел два поражения и ещё один бой завершился ничейным исходом.

Также Евгений Игнатьев нокаутировал в первом раунде бразильца Андреаса Дос Сантоса.