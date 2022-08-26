Российский боец Игнатьев нокаутирвал Дос Сантоса и захотел в UFC Евгений Игнатьев: «У меня серьезная карьера, я готов к UFC»

Фото: fight.ru

Евгений Игнатьев

Боец команды «Рать» Евгений Игнатьев нокаутировал в первом раунде бразильца Андреаса Дос Сантоса на турнире RCC 12. После победы 27-летний спортсмен заявил о намерении перейти в UFC.

Сразу после сумасшедшей развязки Евгений рассказал о планах команды: «Я счастлив! Я готов к переходу в UFC. Думаю, что это отличная история: у меня неплохая карьера, я показал себя в ММА-реалити и прокачал медийку, жестко нокаутировал бразильца и теперь готов к переходу — сказал Игнатьев пресс-службе «Рати».

Евгений Игнатьев имеет в активе 19 побед (16 досрочных) и два поражения. Сейчас он идет на серии из 9 побед пордяд.

Турнир RCC 12 проходит 26 августа в Екатеринбурге. Его возглавит бой Александра Шлеменко и Александра Илича. Накануне Шлеменко и Илич показали одинаковый вес.

Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. 33-летний Илич выиграл 12 поединков и четыре проиграл.