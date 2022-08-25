Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед RCC 12 Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед боем на RCC 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Россиянин Александр Шлеменко и серб Александр Илич прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге. Оба бойца показали одинаковый вес — 84,15 кг, сообщает пресс-служба RCC.

Бойцы возглавят предстоящее шоу, еще одним событием турнира станет поединок двух российских полутяжеловесов — Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова. Штырков показал на весах 93,4 кг, его соперник — 93,35 кг.

23 августа Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскреба.

Турнир RCC 12 состоится пятницу, 26 августа, на арене «Уралец» в Екатеринбурге. RCC — российский бойцовский промоушен, основанный Российской медной компанией (РМК).

Александр Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. Илич (33 года) выиграл 12 поединков и четыре проиграл.