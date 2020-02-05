Чеченский боец наилегчайшего веса Шамиль Шахбулатов был признан открытием 2019 года в лиге АСА после того как шокировал мир единоборств брутальным нокаутом известного бойца Расула Мирзаева. Эта победа позволила ему стать претендентом на вакантный чемпионский титул, который он оспорит 6 марта в Казахстане на турнире ACA 105 в бою с бразильцем Даниэлем Оливейрой де Алмейдой. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Шахбулатов рассказал как изменилась его жизнь после победы с Мирзаевым, мешает ли работа подготовке к боям и на какой позиции он предпочитает играть в футбол.

— Вы один из ветеранов лиги АСА, но по-настоящему знаменитым стали после боя с Расулом Мирзаевым. Что изменилось в вашей жизни после той победы?

— Да, я выступаю уже с 2014 года. Раньше лига называлась АСВ, а сейчас АСА. После боя с Расулом Мирзаевым меня стали узнавать. Всё-таки это очень известный в России и очень сильный боец. Но в целом после этой победы ничего не изменилось. Выиграл и всё.

— До боя могли представить, что сможете нокаутировать этого соперника в первом раунде?

— Конечно, я не думал, что смогу его нокаутировать, потому что до этого его не только никто не мог вырубить, но даже отправить в нокдаун. Конечно, я рассчитывал у него выиграть, ведь не выходишь, чтобы проиграть. Однако думал, что выиграю у него решением, а не досрочно. В крайнем случае болевым приёмом. К этому бою я готовился с особым усердием, понимая, какой соперник мне достался. Но так получилось, что хорошо попал, чему очень рад.

— На турнире в Казахстане вы снова выступите в одном карде с Мирзаевым. Будете ли общаться с ним до боя?

— Конечно, поздороваюсь с ним, пообщаюсь. У нас неплохие отношения. Я с ним познакомился только на турнире в Москве. Раньше смотрел его бои, но не был знаком лично. Никогда не думал, что когда-нибудь с ним встречусь.

— Если Мирзаев победит, дадите ему реванш?

— Если руководство лиги сделает такой бой, подерусь с удовольствием. Я не выбираю соперников, а хочу драться с лучшими, а Расула Мирзаева считаю одним из лучших бойцов. То, как он мне так проиграл, не значит, что он не заслуживает реванша. Сейчас его ждёт очень интересный бой с Арманом Оспановым. Посмотрим, как он проведёт его.

— Как оцените соперника по титульному бою бразильца Де Алмейду?

— Соперник из Бразилии — хороший сильный боец. У него в лиге АСА две победы над серьёзными оппонентами. Думаю, он заслужил титульный бой за ставший вакантным после ухода Рустама Керимова пояс в легчайшем весе.

— Вы хотели встретиться с ним ещё до того, как Керимов оставил пояс. Почему?

— Наш бой с бразильцем уже был анонсирован до того, как он оставил пояс, но после его ухода наш бой признали титульным.

— По итогам прошлого года вас признали открытием лиги АСА. Какое значение имеет эта награда?

— Очень рад, что руководство лиги меня так отметило.

— Если станете чемпионом АСА готовы оставить работу охранником и сосредоточиться полностью на профессиональной карьере бойца?

— Не думаю, что оставлю эту работу. Я и сейчас усердно тренируюсь и полностью сосредоточен на моей бойцовской карьере. Работа мне в этом совершенно не мешает. Но сначала надо выиграть пояс, а потом уже видно будет, что делать дальше.

— В последние годы много разговоров о возможных матчевых встречах бойцов АСА с представителями других лиг. С UFC вряд ли получится, а с бойцами какой лиги, вы бы хотели сразиться?

— Такие разговоры идут, но я не знаю, насколько это реально. Если не получится с UFC, то есть хорошие ребята в Bellator и PFL. Много хороших организаций есть.

— Вы говорили, что любите играть в футбол. На какой позиции предпочитаете действовать и чем игровые виды спорта могут помочь профессиональному бойцу?

— В основном я играю на позиции левого защитника. Футбол тоже помогает готовиться к бою, но в первую очередь важно не травмироваться. Когда ты бегаешь, это хорошая тренировка для выносливости. 90 минут на поле — хорошая нагрузка. Я стараюсь играть в футбол, когда до боя много времени, а за три недели до боя уже не играю, потому что боюсь получить травму.

— Назовите тройку лучших бойцов UFC своего веса?

— В UFC это Ти-Джей Диллашоу, Генри Сехудо и пусть будет Пётр Ян.

— Как оцените шансы Петра Яна стать чемпионом UFC уже в этом году?

— Я считаю, что Пётр Ян уже заслужил титульный бой. Его противостояние с Генри Сехудо было бы очень интересно. Думаю, что шансы там были бы 50 на 50. Ян идёт к титулу, и я верю, что у него всё получится.