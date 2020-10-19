Самый «опасный» соперник Хабиба: хейтеры, не тешьте себя иллюзиями

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт самый ожидаемый в России поединок этого года. Хабиб Нурмагомедов проведёт третью защиту титула против временного чемпиона — американца Джастина Гейтжи. Хорошая борцовская база, невероятная стойкость, способность терпеть боль и отличная ударная техника, принёсшая победу над Тони Фергюсоном, заставили экспертов говорить о Гейтжи как о самом опасном сопернике в карьере Хабиба, который реально несёт угрозу его титулу. NEWS.ru тщательно оценил расклад сил и пришёл к выводу, что это далеко не так. Обладатель белой папахи сделает с очередным претендентом то же, что и с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Борец борцу рознь

Чем ближе бой, тем больше экспертов разных мастей, начиная от маститых комментаторов из числа ветеранов UFC Брэда Пикетта и Даниэля Кормье, заканчивая вернувшимся из небытия Александром Емельяненко, уверяют, что Гейтжи будет самым опасным соперником в карьере Нурмагомедова. Эта уверенность зиждется на борцовских достижениях американца в юные годы. В школе он был двукратным чемпионом не самого сильного по борцовским меркам штата Аризона, а в колледже стал первым за 40 лет выходцем из Северного Колорадо, удостоившимся звания All-American, которое дают лучшим восьми борцам в каждой весовой категории. Оно вполне соответствует нашему званию мастера спорта по борьбе, которого, кстати, нет у Хабиба.

Однако нельзя сказать, что Гейтжи стабильно входил в восьмёрку или даже десятку лучших в своём далеко не самом сильном в Америке на тот момент весе до 71 кг. Занять седьмое место в 2010 году ему помогла сенсационная победа в первом круге над крепким Брюсом Саддорисом, у которого в тот момент был попросту не его день. Начав карьеру бойца в 2011 году, Джастин словно забыл, чему его учили в колледже, начал рубиться в стойке и быстро вошёл во вкус, укладывая одного соперника за другим. Единственную победу приёмом он одержал в далёком 2012 году не только до UFC, но и ещё до WSOF. Многие до сих пор задаются вопросом, почему Гейтжи не борется?

Джастин Гейтжи Scott Taetsch/Global Look Press

Во-первых, если хорошо получается рубиться в стойке, зачем отказываться от зрелищного стиля? Во-вторых, выносливость далеко не козырь Джастина, а борьба отбирает гораздо больше сил, чем обмен ударами. Поэтому многие возрастные борцы вроде Йоэля Ромеро, Дэна Хендерсона, да и позднего Даниэля Кормье от неё отказались. Наконец, борцовский стиль не каждого спортсмена подходит для ММА. Гейтжи может пару раз защититься от проходов, но долгая, изнурительная борьба у сетки — это то, что он любит меньше всего. А навыки без постоянного боевого применения имеют свойство теряться. К тому же Гейтжи не знает, что такое контроль в ММА, а Хабиб на этом деле собаку съел. К тому же в защите в стойке у американца есть такие пробелы, что чемпион может наказать его и на сильной стороне.

Интересы менеджера

Дела Хабиба и Джастина ведёт один человек — Али Абдель-Азиз. С одной стороны, умелый стратег и грамотный переговорщик, с другой — хитрый интриган и провокатор, взорвавший не одну «бомбу» через соцсети своих бойцов. Поговаривают, что нейтрализовать Тони Фергюсона, который в действительности представлял для Хабиба наибольшую опасность в нынешней UFC, помогла его многоходовка. Будучи резервным бойцом, Гейтжи мог задолго до турнира знать, что Хабиб во Флориду не полетит, сославшись на сложности с рейсами, и начать целенаправленную подготовку к Фергюсону, пока тот отрабатывает приёмы совсем под другого по стилю бойца. Если этот гениальный план действительно был, то он сработал на все сто процентов.

Но не для того же Гейтжи выводили на Хабиба, чтобы он стал чемпионом и зарезал курицу, несущую золотые яйца для Али и его команды. Абдель-Азиз сейчас позиционирует себя значимой силой на мусульманском рынке и подписал почти всех сильнейших бойцов-мусульман. Для огромной многомиллионной аудитории и для самого Али более кассовый Нурмагомедов в качестве чемпиона гораздо интереснее, чем Гейтжи. Вряд ли он сможет заставить американца отказаться от своей мечты и проиграть специально, но создать разные условия и помочь Хабибу с информацией из лагеря соперника — вполне.

Родные стены всегда помогут

Выбор места боя тоже идёт на пользу Нурмагомедову. Он уже рассказывал в интервью, в каких шикарных, королевских условиях тренируется в Дубае. К тому же он приехал в Эмираты за месяц, провёл полноценный тренировочный лагерь, а сейчас грамотно завершает весогонку. Гейтжи прилетел совсем недавно и пройдёт перед боем полный цикл акклиматизации. Даже притом что турнир пройдёт без зрителей, Хабиб будет полноценным его хозяином, а Гейтжи — гостем, чья победа в этой стране не будет интересна никому. Этот фактор обязательно скажется.

К тому же на стороне Хабиба внушительная поддержка одноклубников, которые тренировались с ним, провели уже свои бои или только готовятся провести тем же вечером. Ислам Махачев, чей поединок с Рафаэлем дос Анжосом сорвался, теперь может полностью сосредоточиться на подводке к бою своего старшего товарища. Помимо Махачева не будет 24 октября в октагоне и двоюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова, который подцепил стафилококк, а значит, чемпиона не будут отвлекать от главного дела переживания за близких.

Хабиб Нурмагомедов Jason Silva/Global Look Press

Для Хабиба не будет ничего нового, а Гейтжи с таким никогда не сталкивался

Самым же главным фактором в этой встрече будет опыт. Хабиб уверенно побеждал и таких ударников, как Гейтжи, пропуская при этом минимум значимых ударов в стойке, и отличных борцов вроде того же дос Анжоса и Эла Яквинты. С ним сложно спорить, что именно бойцовский интеллект и постоянное давление за счёт отменной физической подготовки — те факторы, которые делают его, возможно, лучшим легковесом в истории ММА.

Опыт и достижения Гейтжи скромнее в разы. Положа руку на сердце, кроме Фергюсона, который не готовился сражаться пять раундов в стойке с ударником, Гейтжи не бил бойцов экстра-класса. Дастину Порье и Эдди Альваресу он проиграл на классе, а после этого побил уже уволенного из UFC Джеймса Вика, уехавшего с ярмарки Эдсона Барбозу, проигрывающего сейчас всем подряд Ковбоя Дональда Серроне и Фергюсона. Если вспоминать оппозицию в бытность его чемпионом WSOF, то там не было соперников и уровня топ-20, но Джастин за два боя с перуанским середняком Луисом Паломино получил больше, чем Хабиб за всю карьеру. И теперь вы всерьёз думаете, что это криптонит Нурмагомедова? Да бросьте, даже после случившегося с Василием Ломаченко больше страха вызывает летящий по направлению к Земле астероид размером с холодильник, чем Гейтжи.