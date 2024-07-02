«Русская свинья!»: что за оскорбления на турнире поп-ММА, кто это сказал

Фото: vk.com/id697970175

Джавид Рзаев

Азербайджанский боец оскорбил россиянина на турнире поп-ММА Hardcore, назвав «русской свиньей». Что произошло, кто это сказал, как его наказали?

Что произошло на турнире ММА

2 июля в ходе очередного боя промоушена ММА Hardcore произошел скандал: после схватки боец Джавид Рзаев по прозвищу «Костюм из Дубая», устроил скандал с российским бойцом Артуром Кулинским, который стоял в зале. Скандалисты обменялись оскорблениями, однако после того как Кулинский обозвал азербайджанца «китайским костюмом», тот перешел границы.

«Ты русская свинья!» — бросил Рзаев из октагона.

Публика и бойцы были шокированы, в том числе и сам Кулинский.

«Это ты переборщил, понял?», – сказал он.

Рзаев продолжал оскорблять его, попытался броситься на него за пределами ринга, но бойца остановила охрана.

Когда Рзаева вернули на ринг, ведущий Анатолий Сульянов сурово осудил его поведение.

«Никто не имеет права оскорблять мать, религию и нацию. Ни одну нацию никто не имеет права трогать. Это между вами, но трогать народ я не позволю никому — ни свой, ни чужой. Извинись перед ним», — заявил Сульянов.

Явно смущенный, Рзаев подчинился.

«Артур, я извиняюсь перед тобой. Я не прав был», — ответил «Костюм из Дубая».

Как пишет MMA.Express, в дальнейшем Рзаев и Кулинский решили провести поединок, чтобы разрешить свой конфликт.

Фото: Социальные сети Артур Кулинский

Кто такой Рзаев, кого он оскорбил

Джавиду Рзаеву 29 лет. Он выступает в весовых категориях от легкой до средней. На его счету 2 победы и одно поражение в поп-ММА.

MMA.Express пишет, что по происхождению Рзаев азербайджанец. В Сети, однако, пишут, что его мать русская. Вырос он в городе Энгельс Саратовской области и представляет его на поединках. Отмечается, что в поп-ММА Рзаев идет «от конфликта к конфликту», и «обеспечил себя противниками на год вперед».

Артуру Кулинскому по прозвищу «Акаб» 27 лет, он москвич. Он одним из первых пришел в поп-ММА из самбо, у него на счету две победы при четырех поражениях. Как и Рзаев, в прошлом он попадал в плохую компанию, но в отличие от азербайджанского бойца, не сумел вовремя сойти с кривой дорожки и в 15 лет попал за решетку за разбой, сообщал телеканал НТВ. В поп-ММА он попал практически случайно, и запомнился конфликтами с другими бойцами, в том числе в соцсетях.

Как накажут азербайджанца за оскорбления

Болельщики, которые посмотрели скандальный бой, возмутились из-за высказывания Рзаева. По их мнению, извинений совершенно недостаточно.

«Живет в России, получает российские деньги и хает русский народ, вот тебе и Джавид», — делятся мнениями в комментариях к бою в YouTube.

«То, что сказал Джавид — это сказано было не на эмоциях, это то, что он носил у себя в голове. Так что свои извинения пусть оставит себе. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Позор тебе», — пишут в Сети.

«Господин Бастрыкин, Колокольцев, займитесь данным персонажем. Разжигание конфликта между нациями недопустимо. Анатолий [Сульянов], прими меры, ты настоящий руководитель. Но такие высказывания допускать нельзя. Тем более в нынешнее время», — подчеркивают в комментариях.

Некоторые уверены, что лига Hardcore может сознательно использовать такие скандалы для привлечения внимания.

«Они даже не вырезали этот момент, подумайте», — отмечают в комментариях.

Некоторые видят в брошенном оскорблении гораздо более серьезную проблему, чем бескультурность бойца поп-ММА.

«Джавид просто высказал мысли вслух. Те, кто в „Крокусе“ людей убивали, именно так же думают. Если это отпустят — будет конец лиги», — заявил один из комментаторов.

Заявления Рзаева могут быть квалифицированы по ст. 282 УК РФ. За такие действия может грозить до 5 лет тюрьмы.

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