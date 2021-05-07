Борцы Хорошавцева, Чумикова и Овчарова завоевали путёвки на Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/b5063ea8-af66-11eb-8340-96000091f725_660.jpg Ольга Хорошавцева Фото: Ольга Хорошавцева/vk.com

Женская сборная России по борьбе завоевала все шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио. На мировом квалификационном турнире задачу пробиться в финал выполнили Ольга Хорошавцева (до 53 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг) и Любовь Овчарова (до 62 кг).

Хорошавцевой на пути к финалу пришлось преодолеть сопротивление сразу четырёх соперниц Юлии Леорды из Молдавии, Анники Венделе из Германии, Зейнеп Етгил из Турции и Бетсабет Аргуэлло из Венесуэлы. Последнюю соперницу россиянка одолела в полуфинале досрочно за счёт явного преимущества.

Драматичным получился путь к финалу у Чумиковой. Пуэрториканку Нес Мари Родригес и венгерку Эмесе Барку она одолела без особых проблем, а полуфинальная схватка с двукратной чемпионкой Европы из Норвегии Грейс Буллен получилась крайне сложной. Норвежка вела в счёте два балла в тот момент, когда Чумикова уложила её на туше.

Овчарова положила на туше в четвертьфинале румынку Кристу Инче, а в решающем полуфинальном поединке не оставила шансов немке Луизе Немеш со счётом 8:0.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля, выступающий в тяжёлом весе, Сергей Козырев добыл заключительную олимпийскую путёвку для сборной России в мировом квалификационном турнире в Софии.