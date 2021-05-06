Борец-вольник Козырев добыл олимпийскую путёвку в тяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/b1f0cff2-ae95-11eb-9536-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/wrestrus_ru

Российский борец вольного стиля, выступающий в тяжёлом весе, Сергей Козырев добыл заключительную олимпийскую путёвку для сборной России в мировом квалификационном турнире в Софии.

В решающем полуфинальном поединке вице-чемпион Европы Козырев победил опытного венгра Даниэля Лигети, которого уже обыгрывал в этом году в полуфинале чемпионата Европы в Варшаве. В первом периоде Сергей исполнил приём на три балла, а затем боролся на удержание счёта. Два балла венгр сумел отыграть, но победа и олимпийская путёвка достались Козыреву. Ранее россиянин на пути к финалу одолел поляка Роберта Барана и болгарина Георгия Иванова.

Как сообщалось ранее, на чемпионате Европы в Варшаве сборная России завоевала 13 золотых медалей, превзойдя достижение трёхлетней давности, установленное на домашнем чемпионате Европы в Каспийске.