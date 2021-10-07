Роман Власов одержал победу в первой схватке на ЧМ по борьбе в Норвегии

Новосибирский спортсмен Роман Власов одержал первую победу в схватке с казахстанцем Тамерланом Шадукаевым на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира в Осло. Об этом пишет Сиб.фм.
Шадукаев известен тем, что заработал золотую и бронзовую медали чемпионатов Азии, а также занял третье место на Азиатских играх.
Российский спортсмен
Сборная России на чемпионате мира выступает под флагом Олимпийского комитета, следующий соперник Власова пока не определился.
Ранее NEWS.ru выяснил, почему двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Роману Власову не нашлось места в сборной России на Олимпийских играх в Токио.