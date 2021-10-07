Роман Власов одержал победу в первой схватке на ЧМ по борьбе в Норвегии

Новосибирский спортсмен Роман Власов одержал первую победу в схватке с казахстанцем Тамерланом Шадукаевым на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира в Осло. Об этом пишет Сиб.фм.

Шадукаев известен тем, что заработал золотую и бронзовую медали чемпионатов Азии, а также занял третье место на Азиатских играх.

Российский спортсмен получил значительное преимущество над 25-летним соперником во многом благодаря своему опыту. Сначала Власов провёл захват, из которого Шадукаев не смог освободиться, потом поднял противника над ковром, совершил удачный бросок и несколько перекатов. В итоге благодаря своему умению новосибирский борец одержал досрочную победу, разгромив соперника со счётом 11:0.

Сборная России на чемпионате мира выступает под флагом Олимпийского комитета, следующий соперник Власова пока не определился.

Ранее NEWS.ru выяснил, почему двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Роману Власову не нашлось места в сборной России на Олимпийских играх в Токио.