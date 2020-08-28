Ракич победил Смита на UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/734af9f4-ea72-11ea-8b70-fa163e074e61_660.jpg Александар Ракич Фото: rakic_ufc/instagram.com

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC. В главном бою вечера проживающий в Австрии серб Александар Ракич (13-2) победил по очкам экс-претендента на титул чемпиона в полутяжёлом весе американца Энтони Смита (33-16).

Поединок начался с жёсткого размена лоу-киками, один из которых срубил Смита, но он попытался завязать борьбу в партере, однако инициативу перехватил Ракич. Во втором раунде серб также сразу оказался в позиции сверху и принялся обрабатывать Смита ударами. В третьей пятиминутке Смит допустил ту же ошибку — полез в борьбу и оказался снизу. В итоге все трое судей отдали победу Ракичу со счётом 30:26 и 30:27 (двое).

Соглавным событием турнира стал поединок опытных полусредневесов, в котором Нил Мэгни победил Робби Лолера единогласным решением судей.

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