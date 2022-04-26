Промоутер назвал дату реванша Усик — Джошуа Усик и Джошуа подерутся 23 июля

Промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, назвал ориентировочную дату боя. Он также обозначил локации, в которых этот поединок может состояться. Слова Хирна приводит Boxing Scene.

Мы проведём бой в июле. Безусловно, 23 июля — это обсуждаемая дата. Однозначно, сейчас она наиболее вероятна. Мы находимся на завершающей стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но не думаю, что поединок состоится там, — сказал Хирн.

Усик и Джошуа впервые встретились осенью 2021 года, и украинец одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом мира в тяжёлом весе, забрав у англичанина титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

20 апреля Тайсон Фьюри сделал прогноз на реванш между Усика и Джошуа.