Проклятие Усика: бои Мурата Гассиева продолжают срываться

Когда в очередной раз видишь новость о том, что соперник российского боксёра Мурата Гассиева отказался от боя, то уже не удивляешься. Скорее это вызывает смех. Трудно вспомнить хотя бы ещё один случай в новейшей истории бокса, когда человеку так долго не удавалось сначала договориться о поединке, а потом его провести. Американец Кевин Джонсон стал третьим соперником, отказавшимся выйти на бой с Муратом за последние два года.

Оскорбил, соскочил, заменили

О том, что Джонсон не приедет в Россию на поединок с Гассиевым, стало известно 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России. Затем ситуацию прокомментировал промоутер Владимир Хрюнов. Он сказал, что американец испугался.

Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультипликационного фильма, который испугался содеянного. Ему стали поступать сообщения из Осетии, ему очень тепло ответил Мурат, просто пригласил в Осетию. Последние два дня он не выходил на связь. Позвонил и сказал, что у него есть причина, что у него в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами. Но по лицу было видно, что это жутко напуганный Кевин Джонсон, — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ.

Ясно, что промоутер, как обычно, устраивает шоу на ровном месте. Естественно, Джонсон ничего не испугался, на этом уровне причиной для отказа от боя может быть всё что угодно, кроме страха. Скорее всего, действительно есть проблема с визой, либо, что намного вероятнее, не договорились по гонорару. Репутация Хрюнова в данном случае играет ему не на руку.

Джонсон — третий соперник за последние 15 месяцев, чей с бой с Гассиевым был отменён. Правда, пока Мурат всё ещё должен выйти на ринг в запланированный день — 31 октября. Джонсону моментально нашли замену в лице Сефера Сефери — албанского ветерана, который даже в лучшие годы не был боксёром экстра-класса, но несколько значимых поединков всё-таки провёл: с Мануэлем Чарром, Тайсоном Фьюри и престарелым Фиратом Арсланом. Первым двум проиграл, с третьим завершил бой вничью. Сефери можно считать хорошим соперником для Гассиева исключительно в том контексте, что это первый поединок после 28-месячного простоя, суть которого в том, чтобы почувствовать соревновательный ритм.

Маленькая победоносная война

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2018 года Мурат проиграл в Москве Александру Усику, и с тех пор в его карьере идёт чёрная полоса. Сначала — операция на плече и долгое восстановление. Затем, в июле 2019 года, должен был состояться бой с Джоуи Давейко, но за неделю до выхода на ринг Мурат снова травмировался — опять то же самое плечо.

Восстановление продлилось ещё полгода, и в феврале 2020-го Гассиев должен был выйти на ринг против американца Джерри Форреста, но не сделал этого, так как не смог должным образом подготовиться к бою. Команда не организовала ему достойных спарринг-партнёров. Затем случился простой из-за пандемии, и вот на этот раз был отменён бой с Джонсоном.

Когда такое проклятие преследует спортсмена, выбраться из него каким-то образом — всё, о чём он мечтает. В футболе нападающему иногда нужно забить всего один корявый мяч, чтобы голевая засуха сменилась голевой серией. Теннисисту иногда достаточно выиграть всего один матч у середнячка, чтобы выйти из психологической ямы и вернуться на победные рельсы.

Возможно, Мурату тоже нужно провести лишь один бой с малоизвестным оппонентом, нокаутировать его, и всё чудесным образом вернётся на круги своя. Травмы уйдут, соперники перестанут отказываться от поединков, начнётся новый подъём к титульным боям. Нужно, правда, ещё с хорошей промоутерской компанией подписать соглашение, Matchroom Boxing же контракт с осетином приостановил. Но для начала необходимо просто добиться того, чтобы бой с Сефери не сорвался. Ждать осталось недолго.