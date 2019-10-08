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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожаловался, что устал от участия в форуме «Синергия», который прошёл в Санкт-Петербурге.

Иногда так устаёшь от всей этой суеты, думаешь куда я попал, что я тут делаю, — написал Нурмагомедов в Instagram. Нурмагомедов выступал на форуме «Синергия» с мотивационной речью. Действующий чемпион...