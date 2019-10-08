Международная боксёрская федерация (IBF) опубликовала новый рейтинг лучших боксёров мира в супертяжёлой весовой категории, российский боксёр Александр Поветкин поднялся на четыре строчки.
В обновлённом рейтинге Поветкин занимает десятое место. На первой строчке находится болгарин Кубрат Пулев.
В начале сентября Поветкин одержал победу в Лондоне над британцем Хьюи Фьюри единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Поветкин может провести следующий бой в декабре на вечере бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. Его соперником должен стать американец Майкл Хантер, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен